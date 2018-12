"Am anuntat de mai multe ori ca am sperante ca vom reusi sa destructuram, sa distrugem, sa desfacem in bucatele acest sistem subteran, acest stat paralel, sistem ocult. Sunt sanse foarte mari... (...) Nu (e condus de, n.r. )Iohannis. Deci Iohannis este o papusa. El e un beneficiar care sigur ca se bucura si mai da si ordine sau mai are si cereri. Este aceasta grupare de oameni, acum, se pare ca cel mai influent in aceasta grupare e Pahontu, el avand deja experienta trecuta, cand a crescut sub Traian Basescu. (...)

Mult timp am facut greseala sa zic: aici este vorba de o inteligenta malefica, superioara. Nici vorba. E o grupare de oameni din toate institutiile. Nu exista institutie care sa nu aiba oameni care fac parte din aceasta structura parastatala, din SPP, din SRI, din SIE, din Directia de Informatii a Armatei, din ANAF, din vami, din politie, din Politia de Frontiera, din 'Doi si un sfert', din toate ministerele. Au doua obiective: sa faca bani, nelegal, si sa pastreze controlul pe toate institutiile statului, ca sa isi protejeze aceste afaceri, pentru ca, pana la urma, toate aceste actiuni au un obiectiv si anume sa se umple de bani", a spus liderul PSD la Antena 3.

In egala masura, Dragnea si-a exprimat convingerea ca obiectivul principal al lui Klaus Iohannis ar fi obtinerea unui al doilea mandat.