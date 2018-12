Presedintele Camerei Deputatilor a mentionat ca deocamdata nu s-au decis cine va candida la prezidentiale.

"Acum e o batalie intre Iohannis si Ciolos. Ciolos nu e al romanilor, e al multinationalelor dar nu numai. S-a dus si el unde a fost trimis. Li se face un traseu. Sunt oameni ghidati in viata, nu in sensul rau. Am vazut o legatura frateasca, spirituala intre PNL si Kovesi. Doamna nu mai avea problema cu politicienii. Am vazut anul asta niste europarlamenari romani intr-un act de tradare nationala au votat impotriva intereselor tarii lor", a declarat Dragnea la Antena 3, potrivit libertatea.ro.

Al treilea om in stat a mai amintit ca la Bruxelles s-a transmis ca Guvernul va cadea. "Au spus la Bruxelles, stati linistiti, in noiembrie e gata. Nu e in noiembrie, va fi in decembrie. Ponta ne asigura ca el va rupe 40 , 50, motiunea de cenzura va fi rupere. La Bruxelles era deja cert ca guvernul va pica. Se vehicula pe holurile de la Bruxelles ca va fi Corina Cretu, habar nu am. Trebui sa clarifice domnia sa, nu eu. La motiunea de cenzura au aratat cati sunt, mai putini decat au semnat motiunea. Cred ca este un record. Nu oricine poate sa faca chestia asta. Si cu sprijin serios de la presedinte si de la alte structuri. Au aratat nu doar cat de slabi sunt ci si cat de incoerenti".