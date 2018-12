"Kovesi spunea: 'Noi suntem DNA'. Aceea nu era numai o lozinca. 'Noi suntem DNA' era de fapt conceptul lor, nu numai al DNA, al acestei structuri subterane: 'noi suntem deasupra legii'. Unde e Kovesi acum? La Parchetul General. De acolo conduce si DNA si Parchetul General. In continuare are intalniri cu oameni din DNA, de cateva ori pe saptamana, unde stabilesc lucruri. Lazar e tot acolo. La Inalta Curte structura e aceeasi. S-au descoperit foarte multe lucruri. Au inceput cateva proceduri, cateva actiuni. Este un proces care se apropie de apogeu, apogeu intelegand lipsa oricarei limite, lipsa oricarei retineri din partea sistemului de a face orice. Acum la DNA sunt abuzuri mai mari decat inainte. Inainte se mai fereau de avocati. Acum, cu avocatii de fata, urla, ameninta si iau de piept martorii si suspectii. Nu le mai pasa de avocati, pentru ca ei merg pe ideea: 'La cate am facut, nu mai conteaza ce mai facem'", a declarat Dragnea, la Antena 3.

El si-a exprimat speranta ca 2019 sa fie "anul adevarului", in care sa fie finalizat procesul de destructurare a statului paralel.

"Eu sper ca 2019 sa fie anul adevarului, asa mi-am pus eu in obiectiv. Sunt mii, cred, sute, habar n-am - ca nu stie nimeni la ora asta, am auzit tot felul de cifre - de oameni condamnati nelegal si cu toate astea ati vazut si dvs, am vazut si eu, presa cu epoleti sau hashtag-istii de pe site-uri care tipa, care ne injura. (...) Nu ma intereseaza decat sa reusim sa ramanem vii, liberi si sa pastram in continuare coalitia, ca sa ducem acest proces pana la capat. Am anuntat de mai multe ori ca am sperante ca vom reusi sa destructuram, sa distrugem, sa desfacem in bucatele acest sistem subteran, acest stat paralel, sistem ocult. Sunt sanse foarte mari", a spus liderul PSD.

Dragnea a apreciat ca fostul prim-adjunct al SRI Florian Coldea s-ar afla in contact cu judecatori de la Inalta Curte carora le-ar transmite "sugestii" in privinta unor condamnari, scrie Agerpres.



"Coldea in continuare are contacte cu judecatori de la Inalta Curte, in continuare acolo mai transmite niste sugestii ca 'vezi, Doamne, aia ar vrea ca ala sa fie condamnat, vezi ca aialalti ar vrea ca si ala sa fie condamnat'", a precizat Dragnea.

Totodata, el si-a exprimat speranta ca Sectia de investigare a magistratilor sa functioneze cat mai curand la deplina capacitate.

Dragnea: Mi-a zis cineva ca doamna Stanciu m-ar fi achitat daca ar fi primit garantii ca o propun la CCR

El a adaugat ca in partea a doua a lunii ianuarie va vorbi despre marile cazuri de coruptie, despre "adevarata coruptie din Romania, de unde a fost importata si de unde este alimentata in continuare, care sunt interesele tuturor".