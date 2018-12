"Coabitarea dauneaza grav. Cand am avut un presedinte de o alta culoare politica fata de Guvern se provoaca tensiuni. Tensiunea vine dintr-o incredere ajunsa la epuizare. Am ajuns aproape la fundul sacului, la cel mai important avut al unei natiuni, care se numeste capitalul de incredere. Acesta este cel mai grav lucru. La noi, lumea e foarte suparata pe sistemul traditional de partide.

Este cel mai grav lucru pe care l-am avut in acesti aproape 30 de ani de la caderea comunismului. E un sentiment de neputinta, de furie, de epuizare. Acest lucru nu poate fi indreptat din alta parte, decat din politica. Pentru prima data in istoria noastra, ne sleim ca natiune. Avem un exod al tinerei generatii. Suntem in riscul ca peste un secol, Romania nu va mai exista", a spus Mircea Geoana, potrivit Antena3.ro.