"Primul ministru trebuie sa semneze o declaratie pe propria raspundere care atesta ca datele din buget sunt corecte, asta inseamna ca ce se intampla in viitor, daca se constata ca datele sunt false, eu, Victor Ponta, alaturi de ministrul de Finante mergeam la inchisoare. Ordonanta spune ca declaratia pe propria raspundere a premierului si ministrului de Finante nu se aplica pentru planificarea bugetara pe anul 2019. Inseamna ca doamna Dancila si cu domnul Teodorovici chiar stiu ca ceea ce spun in buget e o minciuna, altfel nu si-ar fi luat aceasta masura de prevedere. Au trecut in ordonanta ca, prin derogare de la Legea responsabilitatii fiscal-bugetare, de data asta, nu trebuie sa ateste corectitudinea datelor si mai ales nu trebuie sa ateste in eventualitatea ca Guvernul nu poate respecta conditiile de conformitate, prim-ministrul si ministrul Finantelor vor mentiona in declaratie abaterile, precum si masurile si termenele pana la care Guvernul va asigura conformitatea cu principiile fiscal-bugetare", a afirmat Ponta, intr-o conferinta de presa.

El a adaugat ca o astfel de derogare nu s-a facut niciodata pana acum, la niciun Guvern, mai exact ca prim-ministrul si ministrul de Finante sa refuze sa ateste corectitudinea datelor care sunt puse la dispozitia Parlamentului, scrie Agerpres.

Victor Ponta a opinat ca ordonanta privind masurile fiscal-bugetare, emisa de Guvern, arata ca "e un haos in vistieria tarii, unde sunt doar gauri si se cauta solutii pentru a se astupa o parte din gauri".

"Noi am verificat, ordonanta care va avea efecte foarte importante asupra intregii economii romanesti nu a fost publicata in Monitorul Oficial. (...) Probabil din cauza faptului ca nu au avizele necesare. Aceasta ordonanta priveste infrastructura critica a Romaniei si anume infrastructura energetica, cea de comunicatii si cea financiar-bancara, iar ordonanta nu putea fi adoptata fara un aviz de la Banca Nationala, de la ANCOM, ANRE si Comisia Europeana. Aceste avize nu au fost cerute si nu exista", a sustinut liderul Pro Romania.