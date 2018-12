Grapini a afirmat ca niciun comisar european nu a criticat vreun guvern si cu atat mai putin guvernul propriei tari.

"Eu am apreciat-o foarte mult pe Corina Cretu, o stiu de foarte mult timp. Cred ca a iesit din limita mandatului de comisar, pentru ca nu intri in detalii cu un anumit guvern, mai ales cu guvernul tarii tale. Comisarul este pentru toate cele 28 de state, trebuie sa faca o apreciere colectiva, daca poate sa ajute cu informatii, foarte bine. Si este interzis unui comisar sa intre foarte aproape de un guvern sau de guvernul tarii sale. Nu o sa vedeti un alt comisar ca se duce si isi critica propria tara. Nu, niciodata. Daca poate, o ajuta cu informatii, evident ca nu poti cu altceva", a spus Maria Grapini, raspunzand unor intrebari.

Europarlamentarul a adaugat ca este de criticat schimbarea frecventa a ministrilor din actualul Guvern al Romaniei, scrie Agerpres.



"Ceea ce este insa de criticat si care a si dus poate la un ritm mai lent de atragere a fondurilor europene este faptul ca noi am avut schimbari frecvente de ministri. Va spun foarte clar ca eu am incercat sa intervin la comisarul pe transporturi, caruia i-am spus: sunteti dintr-o tara din est, stiti care este situatia aici, haideti sa vedem cum putem face pe pachetul de mobilitate, pe al patrulea pachet feroviar, pe conectivitate, sa dam bani spre tarile din est. Doamna comisar mi-a atras atentia ca a discutat pana acum cu patru ministri ai transportului din Romania. Sunt lucruri care sunt reale, insa eu cred ca comisarul nostru aici ar fi trebuit sa se abtina. Lucrurile astea le putea discuta cu propriul guvern, are dreptul sa se intalneasca cu toate guvernele", a mai spus europarlamentarul.