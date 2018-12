Dispozitiile criticate ca fiind neconstitutionale privesc conditionarea dreptului la pensie al angajatului de indeplinirea de catre angajator a obligatiei fiscale de achitare a contributiilor retinute angajatului prin stopaj la sursa. Astfel, este deschisa posibilitatea incalcarii dreptului constitutional la pensie al angajatului, fara ca acest lucru sa fie determinat de neindeplinirea unei obligatii aflata in sarcina angajatului, considera semnatarii sesizarii.

Este instituita o discriminare nejustificata intre persoanele cu dizabilitati care urmeaza sa beneficieze de pensie, fiind aplicata o masura de reducere a stagiului de cotizare minim doar pentru o anumita categorie de persoane si nu pentru toti cetatenii cu nevoi speciale, se arata in sesizare, potrivit News.ro.

In plus, este instituita o conditie obligatorie pentru persoanele care urmeaza sa beneficieze de pensie de invaliditate de a indeplini un stagiu minim de cotizare de minimum 15 ani, fapt care genereaza situatii in care persoanele in cauza sunt discriminate si supuse unui dublu standard, se mai arata in sesizare.