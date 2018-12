"Voi candida la presedintie. Am avut pe 15 decembrie un congres la Alba Iulia al Partidului Romania Noastra si sunt singurul om politic ales prin vot de un partid sa fiu candidat la presedintie. Avem organizatii in 30 de judete, le vo acoperi si pe celelalte anul viitor. Eu mi-am incarcat bateriile in perioada aceasta. Veti auzi multe despre mine anul viitor", a declarat pentru Antena3.ro, Gheorghe Funar.

Gheorghe Funar a candidat de doua ori la alegerile prezidentiale: in 1996, cand s-a clasat al saselea si in 2014, cand a fost al 11-lea.