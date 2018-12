"E absolut scandalos, pentru ca iata, in preajma preluarii presedintiei Consiliului UE, ministrul Justitiei face un gest public care nu poate fi citit decat in acest fel: nu vreau stat de drept. Asta e mesajul pe care-l trimite Bucurestiul, nu ne intereseaza statul de drept, ne intereseaza bunul plac al coruptilor. Asa intra Romania in aceasta prima presedintie, cu o filosofie absolut antieuropeana (...). Ce vrea acest domn este distrugerea sistemului de justitie din Romania si intoarcerea la timpul in care politicienii controleaza dosarele, decid cine este judecat si cine este condamnat (...). Auzindu-l pe Tudorel Toader, ai impresia ca-l asculti pe Emil Bobu. De altfel, nivelul de competenta al ministrilor nu este departe de cel al Linei Ciobanu, Elenei Ceausescu, Dinca si nivelul altor demnitari comunisti", a declarat Cristian Preda, potrivit News.ro.

Chestionat ce ar putea face presedintele Klaus Iohannis in acesta situatie, eurodeputatul spune ca poate face multe, insa da impresia ca se odihneste, cum a facut in mare parte din mandat.

"Dumnealui poate face multe, dar am impresia ca se odihneste, cum a facut-o in mare parte din mandatul care sta sa se incheie. Pare complet depasit de situatie, a abandonat confruntarea cu fortele raului din societatea romaneasca si din nefericire, cetatenii romani care doresc sa traiasca la fel cum traiesc ceilalti europeni sunt pur si simplu abandonati de elitele politice, aflate la guvernare", a mai spus Cristian Preda.