In cursul convorbirilor privind relatiile bilaterale, situatia din regiune si prioritatile presedintiei romane a UE, presedintele Vucic si-a exprimat satisfactia in legatura cu relatiile traditionale bune si prietenesti dintre cele doua tari, subliniind faptul ca trebuie intensificata cooperarea in domeniul economiei, al infrastructurii si al energiei, scrie Antena3.ro.

Conform unui comunicat al biroului de presa al presedintiei sarbe, in primele 10 luni ale acestui an, volumul schimburilor comerciale dintre Serbia si Romania a ajuns la 1,29 miliarde de euro, fiind cu 21,8 % mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut.

Presedintele sarb a exprimat multumiri Romaniei pentru ca a votat impotriva asa-numitei admiteri a Kosovo in Interpol si pentru pozitia sa principiala privind integritatea teritoriala si suveranitatea Serbiei.