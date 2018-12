"Citesc titlurile din presa si vad ca Madam Udrea figureaza in mai toate, cu povesti din detentie, urari de Craciun pt adversari, analize politice, in fine, cu de toate pentru toti ...

Oare realizeaza ca dorinta ei bolnavicioasa de a se afla in centrul atentiei este, in buna masura, responsabila de tot ce a patit?

Caci, daca nu era o tinta atat de vizibila, poate ca nici cei care vroiau sa salveze regimul Basescu (statul paralel si furaciunile acolitilor) nu ar fi selectat-o tocmai pe ea pentru sacrificiul public, in speranta ca lumea se va multumi cu sangele ei si-i va da uitarii pe toti ceilalti...

Nici cand a ajuns, ca sa scape, tocmai in Costa Rica, in loc sa se retraga in vreo localitate mai mica, de prin nordul tarii, de-o pilda, unde sa stea pana uita lumea de ea, Madam Udrea s-a instalat tocmai in capitala, de unde a inceput sa “arunce” in dreapta si stanga cu stiri despre ea, de frica sincera de a nu fi ... uitata!?

Ce sa-i faci, ca sa nu folosesc proverbul romanesc atat de cunoscut cu animalul pe care tocmai il savuram in aceste zile si copacul din curte, o sa inventez o “zicere”, care suna asa: daca inchizi paunul si nu il lasi sa-si etaleze coada in fata tuturor, moare!", a scris Ioan Mircea Pascu pe Facebook.