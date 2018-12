"Nebunia a inceput dupa 2014 incoace. A inceput in momentul in care sistemul a fost lasat liber, nu a mai fost nimeni care sa il controleze. Iohannis este creatia sistemului, domnul Dragnea a crezut ca face pace cu sistemul si ca este prieten cu Kovesi si cu Coldea. Nebunia a inceput in 2014 si toate condamnarile abuzive si ilegale, pe care vedeti acum ca le-a desfiintat Curtea Constitutionala, toate sunt dupa 2014", a declarat Elena Udrea, la Antena 3, citata de Digi24.

Elena Udrea a fost eliberata din arest chiar in Ajunul Craciunului. Anuntul a fost facut de avocatul acesteia, care a declarat ca Ministerul Public din Costa Rica a declansat procedura eliberarii fostului ministru al Turismului din inchisoarea costaricana