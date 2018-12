Potrivit website-ului ameliarueda.com, Ministerul Public costarican a decis eliberarea lor dupa ce a primit din partea Ministerului Justitiei din Romania documentatia prin care este retrasa cererea de extradare formulata anterior, informeaza Agerpres.

Un judecator costarican hotarase pe 3 decembrie ca Elena Udrea si Alina Bica vor ramane in arest preventiv in Costa Rica pana la solutionarea cererii privind extradarea lor.

Dar in Romania Curtea Constitutionala a admis, la inceputul lunii noiembrie, o sesizare a premierului Viorica Dancila, constatand ca exista un conflict juridic de natura constitutionala intre Parlament si ICCJ pe tema constituirii completurilor de 5 judecatori.

CCR a dispus ca Instanta suprema trebuie sa ia de indata masurile necesare pentru constituirea completurilor de 5, in sensul desemnarii prin tragere la sorti a tuturor membrilor acestor completuri.

Pana la decizia CCR, erau trasi la sorti doar patru judecatori din aceste completuri, iar al cincilea era membru de drept, fiind, dupa caz, presedintele sau vicepresedintele Instantei supreme, respectiv seful Sectiei civile sau penale.

La inceputul lunii septembrie, Colegiul de Conducere al ICCJ a decis sa nu aplice noile prevederi ale Legii 304/2004 in legatura cu alegerea completurilor de cinci judecatori.

Prin urmare, instantele de judecata au dispus ulterior, in baza deciziei CCR, suspendarea executarii pedepselor in cazul mai multor inculpati condamnati definitiv, printre care fostii ministri Dan Sova, Elena Udrea si Constantin Nita sau fosta sefa a DIICOT, Alina Bica.

Inalta Curte de Casatie si Justitie din Romania a decis suspendarea executarii pedepsei in cazul fostei sefe a DIICOT Alina Bica, in dosarul in care a fost judecata pentru favorizarea faptuitorului si condamnata la patru ani de inchisoare. Aceeasi decizie a fost luata si in cazul Elenei Udrea, condamnata definitiv la 6 ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute". Prin urmare, Tribunalul Bucuresti a decis revocarea cererilor de extradare.