"Pe data de 27 decembrie dimineata, cand merg la minister, am pregatit documentele necesare finalizarii procedurii de revocare a procurorului general. De ce? Pentru ca ma bazez pe 132 din constitutie, ma bazez pe raportul de evaluare pe care l-am facut in baza unor articole din lege, ma bazez si pe clarificarile aduse prin decizia CCR 358 si sigur ca, in opinia mea, nu putem pica in capcana pe care incearca sa o promoveze procurorul general, tragand de timp in speranta ca va iesi la pensie sau ca isi va incheia mandatul de procuror general pe 11 aprilie. De ce spun asta? Pentru ca s-a dus la Curtea de Apel Alba Iulia la dansul acasa, dar eu n-am evaluat persoana juridica, ci procurorul general care isi desfpsoara sau nu-si desfasoara activitatile in mod complet corect la Bucuresti. Dupa aceea judecatorul de la Alba Iulia a trimis la Bucuresti, cel de la Bucuresti si-a declinat si el competenta, conflict negativ. Si culmea! Dar ce nu i-a iesit la Alba Iulia de a sesiza Curtea de Justitie a UE, unde dura multa vreme, a sesizat CCR ca are o mare nedumerire, daca poate sesiza instanta de contencios-administrativ pe persoana fizica sau pe persoana juridica - adica cu nume si prenume sau cu functia de procuror general. Si orbu vede ca e tragere de timp dar pana la urma sunt niste proceduri legale pe care dansul le-a folosit, dar nici eu nu voi sta.

Eu pe 27 trimit la presedintele republicii, finalizez procedura de revocare a lui, dupa cum trimit si pentru ceilalti cinci pe care i-a respins pe nelegalitate, ca n-au avut adeverinta de la CNSAS, cand la scurt timp chiar CNSAS spune ca nu era nevoie, CSM spune ca nu era nevoie si nici nu era obligatia mea, era a CSM si in avizul lor scrie acelasi lucru", a declarat Toader, potrivit News.ro.