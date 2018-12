"Este greu sa fii in fata elevilor daca esti tu un profesor de nota 5. Si, de aceea, probabil ca vom gasi o formula in asa fel incat cei care nu promoveaza examenul de titularizare sa nu mai poata fi cuprinsi in invatamant nici macar suplinitori", a spus Ecaterina Andronescu duminica. In context, ea a subliniat ca trebuie luate in considerare scolile pedagogice, mentionand ca pedagogia si principalele elemente pedagogice "se lipesc mult mai bine" la varste mai mici", a spus Andronescu, potrivit dcnews.

De asemenea, ministrul Educatiei a vorbit si despre noua lege a educatiei, care trebuie trimisa in Parlament pana la sfarsitul lunii martie, reamintind ca intentioneaza sa lanseze in dezbatere, la sfarsitul lunii ianuarie, proiectul acesteia. Conform Ecaterinei Andronescu, viitoarea lege a educatiei trebuie sa dea "viziune de dezvoltare" invatamantului, iar elevii trebuie sa invete sa se adapteze la schimbarile din viata lor. Ministrul educatiei a facut referire si la prioritatile mandatului sau de ministru, printre care, dotarea fiecarei clase cu o tabla inteligenta, sau invatarea predarii digitale la ore, proces de formare profesionala in care vor intra 55.000 de profesori.