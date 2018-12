"Venind din alt mediu, starea de emotie, am avut aceste greseli, dar a gresi este omenesc. Nu sunt importante greselile de exprimare pe care le-am avut si le recunosc, pe care le regret. Cred ca este important cand gresesti fata de oameni si acest lucru nu mi l-as putea ierta si cred ca acest lucru nu mi l-ar ierta oamenii. (...) Eu cred ca nu trebuie sa mai avem politicieni robot, oameni care nu empatizeaza, oameni care nu simt simpatie pentru oameni, oameni care nu iubesc oamenii. Eu am venit dintr-un alt mediu si pe acest fond al emotiei poate am facut greseli pe care le recunosc, mi le-am insusit si poate, dincolo de criticile venite din afara, am fost cel mai mare critic al meu si am regretat aceste greseli", a afirmat Dancila, potrivit Antena3.ro.

Premierul a spus ca orice critica poate fi constructiva, insa s-a aratat nemultumita fata de atacurile lansate impotriva sa cu privire la coafura sau imbracaminte.

"Critica de multe ori poate fi constructiva. Atunci cand vorbim de o critica constructiva, trebuie sa preiei, pentru ca poate intr-adevar au fost greseli pe care trebuie sa le indrepti si ca poate cineva iti trage un semnal de alarma si acel semnal de alarma este justificat trebuie sa incerci sa preiei toate acele lucruri si sa incerci sa indrepti situatia. Au fost si lucruri pe care efectiv nu le intelegeam. S-au spus lucruri foarte urate sau atacuri la persoana, inclusiv la coafura, la imbracaminte, lucruri care nu se fac si lucruri care nu pot fi acceptate. Cred ca acest lucru nu a facut decat sa creeze o solidaritate intre toate femeile, pentru ca nu poti sa vorbesti despre o femeie ca se piaptana intr-un anumit fel, ca se imbraca intr-un anumit fel, ca se machiaza intr-un anumit fel, ceea ce tine de persoana respectiva, si nu poti sa faci din aceste lucruri cauzele unor jigniri, unor catalogari nefericite pe care eu le-am avut", a mai adaugat Viorica Dancila.