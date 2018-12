Dancila, despre sotul sau: Intai am fost prieteni, apoi ne-am casatorit

Viorica Dancila a declarat, duminica seara, ca are toata sustinerea din partea familiei si nu a incercat sa o scoata in prim-plan, familia sa dand dovada de discretie. ”Am participat cu sotul meu decat la evenimentele in care se impunea acest lucru”, a adaugat ea.