Dancila a mai comentat, intr-un interviu inregistrat acordat pentru Romania TV, ca ceea ce conteaza cu adevarat sunt greselile fata de oameni, nu cele de exprimare si ca "nu cred ca trebuie sa mai avem politicieni robot, oameni care nu empatieaza".

"Imi este greu sa-l cataloghez pe presedintele Romaniei, dar este un om care nu accepta consensul. E greu ca si premier sa-i pun eticheta si nu vreau, pentru ca as face exact ca dumnealui, as face ceea ce eu critic in aceste momente. Cred ca caracterizarea cea mai buna ne-o face romanii”, a declarat Dancila.

In schimb, ea a vorbit despre relatia buna cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, despre care a sustinut ca sunt "doi oameni puternici, cu personalitate puternică, doi oameni implicaţi, doi oameni care, prin activitatea lor, vor să facă lucruri foarte bune pentru români".

Dancila a mai spus ca nu intelege insa atacurile si jignirile care i-au fost aduse si care au vizat coafura, vestimentatia sau modul in care se machiaza, noteaza sursa citata.