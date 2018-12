"O teapa a PSD - ALDE nu vine niciodata singura. Dupa ce au fost introduse noi taxe care vor face investitorii sa plece si sa ajungem la un blocaj economic, OUG Vilcov - Dragnea - Dancila condamna si educatia la subfinantare. In perioada 2019 - 2021 nu se vor aloca cei 6% din PIB promisi in toate campaniile electorale, garantati prin toate protocoalele semnate de guvern cu sindicatele si bine fixati in Legea Educatiei Nationale la articolul 8. Toate promisiunile se amana!", a precizat aceasta.

Liderul liberal subliniaza ca educatia copiilor nu poate fi amanata la nesfarsit. "Scolile nu pot ramane cu dotarile de acum 40 - 50 de ani. Profesorii trebuie pregatiti la nivelul secolului XXI si motivati sa devina adevarate modele pentru elevi. O educatie subfinantata inseamna un viitor furat copiilor nostri! Sa tai bani de la educatie este un atentat la siguranta Romaniei", a completat Raluca Turcan, potrivit Agerpres.