Mihai Fifor, despre Orban: "Un individ de joasa speta"

", spune Fifor, presedintele Consiliului National al PSD.

Vicepresedintele PSD Natalia Intotero: "Iesirea presedintelui PNL, Ludovic Orban, este deopotriva trista, cat si ingrijoratoare. Si o consider iesire, nu declaratie politica, pentru ca refuz sa cred ca acesta este nivelul discursului unui barbat in Romania anului 2018. Cu aceeasi mahnire constat ca s-a depasit cu mult proprietatea termenilor folositi. Desigur, este rolul Opozitiei sa critice Puterea. Dar intre critica si jignire sau defaimare este o distanta foarte mare. Nu stiu de partea cui se pozitioneaza domnul Orban, dar cu siguranta nu de partea oamenilor", a spus ea.

Europarlamentarul PSD Gabriela Zoana: "Este greu de crezut ca un lider de partid istoric a putut avea, in An Centenar si in ziua aniversarii a 29 de ani de la momentul eliberarii poporului roman din regimul comunist, o asemenea iesire suburbana la adresa unei doamne, cu atat mai mult cu cat aceasta doamna indeplineste si rolul de premier al statului roman. Se pare ca pentru presedintele PNL acest mod de a se adresa unei femei ii este extrem de familiar. Aceasta este imaginea noului PNL. Partidul National Liberal si-a pierdut si valorile nationale, dar si valorile liberale; tot ceea ce a ramas din ele se poate traduce prin mitocanie si libertinism", afirma Zoana.

Ea sustine ca "vocabularul trivial, jignirea romanilor, impertinenta si obedienta fata de straini au fost vizibile la membrii PNL pe tot parcursul anului acesta" si ca eurodeputatii liberali au votat la Bruxelles rezolutia impotriva Romaniei.

"Sa nu uitam ca, intre doua postari pline de trivialitati de pe retelele de socializare, liderul PNL isi facea timp sa mearga obedient in strainatate pentru a lua directii politice impotriva Romaniei, servind intereselor companiilor multinationale. Sa nu uitam ca, in An Centenar, membrii PNL au jignit repetat, public, in mass-media, milioane de romani care au alta convingere politica decat a lor. PNL este reprezentat de un om care, la 29 de ani de la eliberarea poporului roman din 1989, si-ar dori probabil sa ne intoarcem la oranduirea cu un singur partid si cu un singur conducator. Liderul PNL a demonstrat ieri ca isi doreste transformarea statului roman intr-un stat paralel, pentru a servi nu romanilor, ci intereselor strainilor. (...) Imi voi schimba opinia in momentul in care Ludovic Orban isi va cere scuze public pentru vocabularul grobian folosit public la adresa doamnei premier", anunta Gabriela Zoana, cea care a inlocuit-o pe Dancila in PE.

Dan Nica (liderul europarlamentarilor PSD): "Atacul suburban al lui Orban la adresa premierului tradeaza o crasa neputinta! Realizand probabil ca nu este capabil de nicio actiune politica de substanta, nu i-a mai ramas decat sa recurga la injurii. Este foarte rusinos sa avem de-a face cu un astfel de comportament venit din partea reprezentantilor opozitiei, cu atat mai mult cu cat vorbim despre o doamna. Dar, pana la urma, ce pretentii sa avem de la o opozitie de mucava, care nu stie altceva decat sa faca scandal in Parlament cu vuvuzele. Este trist si de-a dreptul infricosator sa ne gandim ca acesti oameni isi doresc sa preia guvernarea si administrarea tarii!”, sustine Dan Nica.

Liderul europarlamentarilor PSD mai atrage atentia ca opozitia n-ar trebui sa planga de mila bancilor, avand in vedere ca toate masurile guvernului sunt menite sa readuca echitatea si normalitatea pe piete.

”Degeaba plange Orban de mila bancilor! Romanii trebuie sa stie ca primele 10 banci din piata s-au inteles intre ele si au triplat ROBOR-ul, tocmai in anul in care, urmare a masurilor guvernului PSD, veniturile oamenilor au crescut prin majorarile de pensii si salarii. Aceste banci au drenat, prin cresterea dobanzilor, o buna parte din beneficiile primite de milioanele de salariati si pensionari. Taxa pe lacomie bancara tocmai asta urmareste. Sa limiteze posibilitatea bancilor de a creste povara celor creditati si sa plateasca pentru profiturile exagerate”, mai arata Nica.

Postarea lui Ludovic Orban, dupa adoptarea masurilor fiscale