"In ciuda tuturor avertismentelor din partea tuturor organizatiilor de afaceri si a specialistilor in economie, guvernul Dragnea - Dancila a adoptat o OUG care va distruge economia Romaniei si va lovi crunt in nivelul de trai al romanilor (...) Romanii trebuie sa stie ca ordonanta fiscala a Guvernului Dragnea - Dancila are un singur obiectiv, incasarea disperata a unor sume de bani la bugetul de stat prin introducerea de noi taxe si impozite, impachetata intr-o prezentare care manipuleaza grosolan opinia publica cu scopul de provoca ura romanilor impotriva unor companii comerciale si de a-si ascunde propriile nerealizari ale promisiunilor electorale", se arata intr-un comunicat al PNL semnat de Ionel Danca si transmis, sambata, Agerpres.

Potrivit sursei citate, OUG contine "un set de masuri teroriste impotriva mediului de afaceri din Romania care va afecta grav viata romanilor".

"Ordonanta Lacomiei guvernului Dragnea - Dancila va provoca un tsunami fiscal si economic in multe sectoare vitale pentru economia Romaniei. Cea mai dura masura (...) pentru economia Romaniei este suprataxarea companiilor din energie cu 2% pe cifra de afaceri si a celor din telecomunicatii cu 3%, ceea ce va genera scumpiri in lant la facturile pentru utilitati si intretinere si la cumparaturile de bunuri si servicii platite de toti romanii. Viata romanilor va fi mult mai scumpa dupa adoptarea acestor masuri", afirma Danca.

El mai sustine ca "plafonarea preturilor la gaze si energie electrica este o himera vanduta populist romanilor fara nicio legatura cu realitatea economica".

"Limitarea pretului de vanzare a gazelor si a energiei electrice este doar la producator si nu va avea nici un impact la factura platita de consumatori. Distribuitorii si furnizorii de energie vor fi nevoiti sa-si acopere noile costuri generate de suprataxarea cu 2% a cifrei de afaceri in facturile platite de fiecare roman", se mai arata in comunicat.

De asemenea, Danca atrage atentia ca este "falsa" ipoteza potrivit prin "taxa pe lacomie" vor fi plafonate ratele romanilor la banca.

Totodata, el critica "taierea alocarilor bugetare pentru mierea de albine care trebuia data copiilor prescolari si celor din ciclul primar de scoala".