Sediul PSD Sibiu este pazit de cativa jandarmi. Protestarii s-au strans in locul unde zilnic, in ultimul an, s-a desfasurat protestul mut a celor de la #vavedem din Sibiu.

Manifestarea este una pasnica. Majoritatea celor prezenti la miting au venit cu steaguri si vuvuzele.

Protestul este unul autorizat de Primaria Municipiului Sibiu, potrivit purtatorului de cuvant al institutiei, Mirela Gligore. Conform avizului, protestatarii urmeaza sa strabata centrul orasului si principalele bulevarde, pe un traseu deja cunoscut de la precedentele marsuri impotriva Guvernului si PSD.