Viorica Dancila l-a numit Boris Borisov pe omologul sau de la Sofia, in loc de Boiko Borisov.

"Am vorbit cu domnul prim-ministru Boris Borisov despre o reuniune a celor doua guverne, un G2G intre Romania si Bulgaria", a spus Viorica Dancila.

Nu este prima astfel de greseala a Vioricai Dancila. In iunie, in plina conferinta de presa, i-a uitat numele premierului estonian, aflat langa ea, si a avut nevoie de ajutorul consilierilor. Tot asta vara, a incurcat capitala statului in care se afla, Muntenegru, cu cea a provinciei Kosovo - a spus Pristina in loc de Podgorica.