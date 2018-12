Revolutionarii, purtand steaguri tricolore, au pornit din Piata Sfatului, oprindu-se mai intai la Troita din fata Prefecturii, unde au depus coroane si au pastrat un moment de reculegere.

La ceremonialul militar si religios au participat prefectul Marian Rasaliu, primarul municipiului Brasov, George Scripcaru, presedintele Consiliului Judetean Brasov, Adrian Vestea, cadre militare, precum si rude ale celor decedati.

In cuvantul sau, prefectul Marian Rasaliu a subliniat ca este de datoria fiecaruia de a cinsti cum se cuvine memoria eroilor din decembrie 1989.

"Ei au facut ceea ce de-a lungul secolelor au facut si inaintasii nostri. Au iesit in strada sa ceara si sa provoace caderea unui regim tiranic, care ii tinea pe oameni in frig, in intuneric, in foame. Si au reusit acesti eroi, unii se afla chiar printre noi si pentru acest lucru merita toata recunostinta noastra. Datorita lor putem vorbi liber, putem sa ne exprimam opiniile fara nici un fel de probleme. Avem datoria de a cinsti memoria acestor eroi cum se cuvine, nu numai cu ceea ce facem azi, aci, prin depunerea de coroane la monumentele inchinate Revolutiei, nu doar cu o rugaciune pentru sufletele celor care nu mai sunt printre noi, trebuie sa ne aratam demni de libertatea castigata de ei pentru noi, sa ne asiguram ca nimeni nu-i va uita, nu le va uita sacrificiul", a afirmat Rasaliu, potrivit Agerpres.

Presedintele Asociatiei Luptatorilor, Ranitilor si Urmasii Eroilor Brasov Decembrie 1989, Vasile Mardare, a precizat ca in decembrie 1989 oamenii au luptat ca tara sa fie libera, copiii nostri sa poata invata, sa poata calatori in toata Europa, ca Romania sa fie in rand cu celelalte tari europene.

''Le atragem atentia tuturor celor care conduc tara ca totusi noi suntem vii. Daca vor sacrificii o mai facem odata, nici o problema. Vom sta aici, in cimitir la rand si vom astepta glontul. Nu pentru asta am luptat noi in decembrie 1989. Am luptat ca tara sa fie libera, copiii nostri sa poata invata, sa aiba caldura, mancare sa poata sa mearga in toata Europa, sa fim in rand cu celelalte tari europene. Nu am cerut nimic atunci. Cine sunt criminalii care au tras nu-i stie nimeni, nici azi. Noi, revolutionarii, i-am iertat, ramane ca si Dumnezeu sa-i ierte'', a spus Mardare.

Potrivit datelor asociatiei, la Brasov au murit in zilele Revolutiei din Decembrie 1989 peste 100 de oameni, iar alti 340 au fost raniti.