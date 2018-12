"Se implinesc 29 de ani de la Revolutia Romana din decembrie 1989, un act de demnitate al poporului roman, care isi va pastra semnificatia in timp, indiferent de manipularile mediatice si politice, indiferent de ceea ce spun si vor spune detractorii ei. O revolutie este in acelasi timp un esec si o victorie. Un esec al vechiului sistem politic, incapabil de dialog cu cetatenii, incapabil sa mai administreze o tara si, nu in cele din urma, rupt de realitate si surd la vocea poporului. O Revolutie este o victorie a vointei populare, a nevoii de schimbare", afirma Iliescu.

El considera ca, atunci cand se uita ce s-a intamplat intr-un regim dictatorial, pot aparea conditiile unor schimbari violente, deoarece "ruptura intre baza si elitele societatilor se adanceste, iar binele public este pus intre paranteze".

"Romania trebuia sa se schimbe in 1989. Putea s-o faca pasnic, daca reusea sa construiasca o alternativa la guvernarea momentului, iar puterea de atunci ar fi acceptat un partener de dialog pentru o iesire negociata din totalitarism, precum s-a intamplat in Polonia. (...) Am avut, in acesti 29 de ani, incepand cu zilele revolutiei, atat momente impresionante de solidaritate, dar si momente de vrajba, de divizare, de confruntare. Cu toate acestea am reusit sa indeplinim, punct cu punct, Programul Revolutiei, enuntat in seara zilei de 22 decembrie 1989", considera Iliescu.

In opinia sa, tara noastra s-a schimbat foarte mult, atat in bine, cat si in rau, iar in prezent cel mai mare pericol pentru democratie, si in Romania, dar si in Europa, il reprezinta adancirea inegalitatilor economice si sociale, ceea ce ajuta miscarile populiste, nationaliste si extremiste sa atraga simpatizanti.

"Adevaratul omagiu si manifestarea recunostintei fata de cei care au reusit sa ne aduca libertatea dupa decenii de totalitarisme este pastrarea democratiei si a libertatii. Politicul trebuie sa reziste tentatiei autoritarismului, antecamera totalitarismului. Impreuna, si dincolo de ce ne desparte, pana la urma in mod firesc, putem si trebuie sa aparam ceea ce am castigat in decembrie 1989 si in acelasi timp sa corectam ceea ce am facut gresit, de atunci pana acum", a mai scris Ion Iliescu.