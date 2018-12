"Atitudinea misogina a majoritatatii parlamentare ma obliga sa solicit interventia domnului presedinte Iohannis. M-am adresat domniei sale pentru ca a incurajat mereu legislatia progresista in Romania, iar formularea unei Cereri de reexaminare este acum singura sansa de a schimba aceasta situatie", a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

Alina Gorghiu, scrisoare deschisa catre Iohannis

"Una dintre problemele asupra careia societatea romaneasca era indreptatita sa astepte ca modificarile aduse legii sa marcheze elemente de progres era cea a reprezentarii echilibrate de gen pe listele electorale ale partidelor politice. In cursul dezbaterii din Senat a fost posibil sa se ajunga la o solutie in masura in care a fost adoptata o forma prin care vechea prevedere care stabilea ca listele electorale vor fi intocmite < > a fost inlocuita cu aceea ca listele < >

Din pacate,in cursul dezbaterii in Camera Deputatilor opinia majoritara a fost radical diferita fata de cea a Senatului astfel incat a fost adoptat amendamentul de a se renunta nu doar la forma adoptata de Senat dar chiar si la forma initiala a articolului respectiv. Proiectul de lege a primit votul final in Camera Deputatilor desi prin aceste modificari se prefigureaza un regres evident in acest domeniu.



Angajamentul dumneavoastra in sensul unei legislatii progresiste in toate domeniile este unul cunoscut de mult timp. De aceea va adresez rugamintea de a aprecia asupra oportunitatii de formulare a unei Cereri de reexaminare asupra proiectului de lege amintit,pentru a da astfel sansa unei noi dezbateri in urma careia sa se ajunga la o solutie legislativa prin care sa creeze premise mai bune pentru participarea femeilor la viata publicam", arata Gorghiu in scrisoarea deschisa.