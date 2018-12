"Ii solicit public lui Calin Popescu Tariceanu sa impiedice distrugerea Pilonului 2 de pensii!

Fac aceasta solicitare, avand in vedere ca Pilonul 2 de pensii a fost creat in mandatul de prim-ministru al lui Calin Popescu Tariceanu. La acel moment, domnul Tariceanu stia bine ca fara Pilonul 2 de pensii, dupa anul 2030, nivelul pensiilor asigurate de stat nu va putea raspunde asteptarilor pentru existenta unor pensii decente. Speram ca domnul Tariceanu nu s-a razgandit doar de dragul functiilor detinute astazi sau de teama ca ar putea fi scos de la guvernare si inlocuit cu altii sau ca ar putea fi votata solicitarea DNA pentru inceperea urmarii penale.

In aceasta seara, Guvernul intentioneaza sa aplice o lovitura napraznica economiilor acumulate in ultimii 10 ani de cei peste 7 milioane de angajati. Domnii Dragnea, Valcov si Teodorovici au gasit pana la urma modalitatea prin care sa puna mana pe banii acumulati la Pilonul 2 de pensii si sa deturneze cei peste 48 de miliarde de lei economisiti pentru pensiile viitoare. Cum?

Banii acumulati deja vor fi directionati din instrumente de economisire sigure (depozite, titluri de stat, actiuni etc) in contracte de parteneriat public-privat, controlate politic. Adica, prin ordonanta de urgenta, Pilonul 2 de pensii trece direct in administrarea gruparii cu comportament infractional din PSD-ALDE!

Banii vor putea fi retrasi din Pilonul 2

O parte din comisioanele aplicate contributiilor la Pilonul 2 va merge direct la Pilonul 1 de pensii (adica se ia din pensiile viitoare, ca sa se plateasca datoriile de astazi);

PNL sustine ca Pilonul 2 de pensii este cea mai buna politica sociala care poate sa raspunda declinului demografic prin care trece Romania. PNL sustine cu toata forta cresterea contributiilor la Pilonul 2, de la 3,75% la 6% in cel mai scut timp! Pilonul 2 reprezinta garantia ca banii nu se pierd, ci sunt proprietatea privata a contribuabilului sau a urmasilor acestuia. Pilonul 2 este singura garantie ca romanii pot avea o pensie decenta in viitor, care sa nu mai depinda de ”pixul” Guvernului", a scris Raluca Turcan pe Facebook.