Ion Iliescu este acuzat de crime impotriva umanitatii. De asemenea, procurorii au luat aceeasi decizie si in cazul lui Gelu Voican Voiculescu, scrie Digi24.

"Biroul de informare si relatii publice din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, urmare a comunicatelor din datele de 8 februarie 2017, 18 decembrie 2017, 2 aprilie 2018 si 17 aprilie 2018, este abilitat sa aduca la cunostinta opiniei publice urmatoarele:

Prin ordonanta din 18.12.2018, procurorii din cadrul Sectiei parchetelor militare a Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul penal intitulat generic „Revolutia Romana din decembrie 1989”, au dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de inculpatii Ion Iliescu (membru si presedinte al C.F.S.N.), Gelu Voican Voiculescu (membru C.F.S.N. si fost vice prim-ministru al Guvernului Romaniei), Iosif Rus (fost comandant al Aviatiei Militare) si Emil (Cico) Dumitrescu (fost membru CFSN), sub aspectul savarsirii infractiunilor contra umanitatii prev. de art. 439 lit. a, g, i si k C.p.

Cercetarile au vizat stabilirea situatiei de fapt in ceea ce priveste exercitarea directa a prerogativelor puterii de stat si a luarii deciziilor cu caracter politic si militar de catre grupul de decizie politico-militara al Consiliului Frontului Salvarii Nationale ( C.F.S.N.), format din Ion Iliescu, Silviu Brucan, general locotenent Victor Atanasie Stanculescu, general maior(r) Nicolae Militaru (reactivat ulterior, inaintat in grad militar si numit ministru al apararii) si Gelu Voican Voiculescu.

Probatoriul administrat a relevat ca intreaga forta militara a Romaniei, Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de Interne – Departamentul Securitatii Statului, precum si Garzile Patriotice, incepand cu data de 22.12.1989, orele 16:00, s-au pus la dispozitia Consiliului Frontului Salvarii Nationale si conducerii acestuia. Din acelasi moment, grupul de decizie politico-militara al C.F.S.N. a luat deciziile importante cu caracter politic si militar, urmarind accederea la puterea politica a unui grup preconstituit si legitimarea politica in fata poporului roman", se arata intr-un comunicat al Parchetului General.