Toader spune ca ca ICCJ trebuie sa trimita la Ministerul Justitiei hotararea de suspendare a executarii, iar pana acum nu a primit nimic.

"Pentru ambele, instanta de executare este din Romania. Instanta de executare trebuie sa trimita la Ministerul Justitiei hotararea de suspendare a executarii. Ulterior, Ministerul justitiei traduce, apostileaza si transmite documentatia prin curierul diplomatic. La Ministerul Justitiei nu am primit nimic in acest sens. Dupa ce primim hotararea de suspendare, Ministerul va proceda imediat in acest sens", a spus Tudorel Toader, potrivit Antena3.ro.

Mandatul international de arestare al Elenei Udrea a fost invalidat prin decizia Instantei supreme de suspendare a executarii pedepsei din dosarul „Gala Bute”, iar hotararea trebuie comunicata, prin Ministerul Justitiei,autoritatilor din Costa Rica pentru eliberarea fostului ministru al Dezvoltarii.