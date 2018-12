"In ciuda unor rautati si atacuri, inchei acest an cu satisfactii profesionale mai mari ca oricand.

Consider ca am facut maximum posibil, impreuna cu echipa mea din Cabinet si serviciile din subordinea mea, DG Regio, sa ajutam Statele Membre, implicit si Romania, sa foloseasca la maximum banii europeni nerambursabili, pentru proiecte de succes, care imbunatatesc viata oamenilor.



Raportul de ieri al Comisiei Europene privind utilizarea Fondurilor structurale confirma rezultatele muncii noastre, mai ales in privinta fondurilor pe care le gestionez in mod direct: Fondul european de dezvoltare regionala si Fondul de coeziune.

Cel mai important succes: propunerea privind bugetul european pentru perioada 2021-2027

Cel mai important succes pentru mine, in acest an, a fost propunerea privind bugetul european pentru perioada 2021-2027, unde, pentru prima oara, politica de coeziune are prevazuta cea mai mare anvelopa financiara: 373 miliarde de euro, pentru cele 27 state membre.Am reusit sa gasim indicatori de alocare a fondurilor politicii de coeziune prin care sa nu lasam nici o regiune in urma, iar peste 80% din aceast buget ar urma sa sprijine regiunile cu cele mai mari nevoi. Astfel, daca Parlamentul European si Consiliul vor vota formula propusa de Comisie, tari ca Romania, Bulgaria, Grecia, Italia si Spania vor avea alocari semnificativ mai mari fata de perioada 2014-2020.

Un alt aspect de care sunt mandra este cel al solidaritatii in caz de dezastre naturale - fie ca vorbim de cutremurul din Italia, de incendiile din Portugalia sau Grecia, am fost prezenta acolo unde autoritatile nationale m-au invitat si am ajutat cu tot ce am putut, in limitele Regulamentului Fondului de Solidaritate. Sper ca acesta sa devina mai flexibil pentru viitoarea perioada de programare.

De asemenea, am vizitat aproape toate tarile Uniunii Europene, pentru a vedea la fata locului proiecte realizate cu fonduri europene, care au creat locuri de munca, au crescut competitivitatea economica si au imbunatatit viata oamenilor.

Scopul final: o viata mai buna pentru cetatenii europeni

