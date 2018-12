"La aceasta motiune de cenzura ce este important este ca am oferit din nou prilejul pentru ca romanii sa vada un lucru esential. Guvernul este incapabil sa isi prezinte prioritatile si sa raspunda la lucruri evidente. Economia este la pamant, finantele sunt intr-un haos total si uitati-va, cu toata barbatia, PSD nu au fost in stare sa aduca bugetul de stat la timp, asa cum prevede legea, in Parlament. Batalia in Opozitie trebuie sa se duca cu toate mijloacele democratice pe care le avem la dispozitie pentru ca ne asteapta o perioada foarte grea - anul 2019 va fi anul in care PSD va fugi de la guvernare, pentru ca, pana acum, s-a tinut de Putere prin santaj si prin frica. Frica i-a unit", a sustinut Tomac, potrivit Hotnews.ro.

Tomac este de parere ca Opozitia are responsabilitatea de a construi o alternativa credibila.

"Acest test al motiunii de astazi a demonstrat inca o data ca PSD este dominat de frica, nu au stat in sala, nu au votat, au fugit pur si simplu. Pentru noi a fost un test important - toti parlamentarii nostri au votat. (...) Am trecut testul, partidele care si-au asumat aceasta motiune si subliniez ca toti parlamentarii, cel putin din USR, PMP si PNL, care au semnat textul motiunii au fost in sala si au votat. Nu stiu daca problema este la Pro Romania sau alti parlamentari care nu s-au prezentat, ceea ce este important este ca am oferit astazi prilejul Guvernului sa explice chestiuni care tin de economie, infrastructura, agricultura si, dupa cum ati vazut, doamna Dancila a scaldat-o dintr-o poveste in alta. A spus ca nu doarme. (...) Noi am avut aceasta obligatie sa depunem aceasta motiune, am depus-o, am argumentat-o si, dupa cum ati vazut, Guvernul nu a fost capabil sa raspunda", a presedintele PMP.