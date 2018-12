"Dupa cum stiti, este in cadrul acestei ordonante si legat de Pilonul II de pensii. Sunt mai multe aspecte. Unul, dupa cum stiti, 2% poate sa si-l retraga, dar parerea noastra si ramane sa vedem ce s-a intamplat si in Consiliul Economic si Social, este ca acesti 2% sa mearga in Pilonul I sau in Pilonul III de pensii, astfel incat persoana respectiva sa nu-si retraga banii, sa ii cheltuie si sa ramana fara protectie sociala, sa poata sa aiba o alternativa", a afirmat Viorica Dancila, la finalul dezbaterii de joi a motiunii de cenzura la Parlament, potrivit Ziare.com.

Premierul a declarat ca ordonanta privind masurile fiscale va intra in sedinta de guvern de joi, daca exista un acord si in Consiliul Economic si Social.