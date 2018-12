"Fiecare om in Romania inca are dreptul sa se faca de ras cat doreste. In viziunea mea, s-a facut de ras. In primul rand nu avea ce sa caute acolo pentru ca nu a spus 'vreau sa merg la sedinta de Guvern pentru ca se discuta punctele urmatoare care sunt importante din aceste motive si vreau sa merg sa discutam in aceasta maniera; am niste propuneri'. (...) Nu. A fost doar sa citeasca ce i-au scris de la Administratia Prezidentiala, sa faca poze si sa plece.

Dincolo de declaratiile razboinice pe care le-a facut zilele trecute in care se umfla in pene si spunea ca va bloca nu stiu ce ordonanta de Guvern. Presedintele nu poate bloca o ordonanta de Guvern. Presedintele, daca merge acolo poate sa mearga asa cum a mers astazi (n.r. joi) , iar deciziile sunt luate de membrii Guvernului si, in final, primul-ministru decide daca se aproba sau nu un act normativ. (...) Doamna Dancila este o femeie matura care nu are nevoie de sfatul meu. Stie sa citeasca Constitutia, intelege Constitutia si, spre deosebire de Iohannis, o si respecta. Este premierul validat de Parlamentul Romaniei, are toate atributiile si le va exercita", a spus Dragnea, citat de dcnews.ro.

Chestionat ce ar fi facut daca ar fi fost in locul Vioricai Dancila, raspunsul liderului social-democrat a fost: "Eu nu il primeam in curte! Pur si simplu. (...) Si eu am stat cu sufletul la gura si de aceea am intarziat conferinta de presa sa vad cum ne lumineaza Klaus Iohannis. De ce a fost acolo? Le-a zis ceva despre aparare? Ai tupeul sa mergi la o sedinta de Guvern, la un Guvern pe care tu il blochezi?".