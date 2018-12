"Da, anul viitor (va fi depusa plangerea - n.r.). (...) La inceputul anului viitor, sa vedem daca se face in timpul vacantei parlamentare sau dupa inceperea sesiunii parlamentare. Urmeaza sa avem raspuns zilele acestea", a afirmat Dragnea, la Palatul Parlamentului, potrivit Agerpres.

Dragnea a solicitat duminica deputatilor PSD Florin Iordache si Mircea Draghici sa depuna o plangere penala pentru inalta tradare pe numele sefului statului, Klaus Iohannis.

"Niste europarlamentari romani tradatori au votat chiar in preajma Centenarului Marii Uniri impotriva tarii noastre, impotriva Romaniei, mintind intruna si prezentand o cu totul si cu totul alta realitate despre ceea ce se intampla in Romania. Nu au avut nicio ezitare, nu au avut nicio tresarire. Si insista in continuare ca Romaniei sa i se faca rau. Ca spun ei 'asa trebuie'. Sa ramana in continuare MCV, sa nu ne puneti in Schengen, cat mai multe pedepse aplicate Romaniei pana venim noi la putere, pentru ca atunci cand venim noi la putere, adica guvernul de tehnocrati (...) nu mai e nevoie sa faceti nimic, pentru ca va dam totul, oricum. Ce ne spuneti, aia facem. Cam asta se intampla in aceste institutii. Peste toate aceste actiuni ale acestor europarlamentari romani, cetateni romani, deasupra tuturor este Iohannis, care intr-un mod prin care tradeaza interesele Romaniei spune de foarte mult timp ca Guvernul Romaniei, ca Romania nu este pregatita sa preia Presedintia Consiliului Uniunii Europene. Asta este act de tradare a intereselor nationale ale acestei tari, practicat de Klaus Werner Iohannis", a afirmat Dragnea, la Consiliul National al PSD.