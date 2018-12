"Pe mine discutia aceasta (despre amnistie si gratiere - n.r.) incepe sa ma plictiseasca. Daca se va da vreodata in aceasta viata, va promit ca vom discuta fara niciun fel de rezerve sau restrictii. Haideti sa discutam despre ordonantele, nu himerele din capul lui, ale altora din Opozitie si despre o ordonanta care este extrem de importanta pentru romani si pentru cetatenii romani si despre firmele romanesti", a declarat, la Parlament, Dragnea.

El a adaugat ca ordonanta privind amnistia si gratierea este "o obsesie pentru o parte din presa care spune 'maine se da ordonanta, la noapte se da ordonanta, se da intre Craciun si Anul Nou, se da in noaptea de Revelion', pentru Opozitie care tot spune asta, pentru doamna Angela Filote, pentru Klaus Werner Iohannis, pentru toti cei care mint si in tara si in strainatate", scrie Agerpres.

Potrivit liderului PSD, "in Romania sunt atat de multe abuzuri, sentinte prin care au fost trimisi oameni la puscarie adoptate nelegal, dosare facute pe probe nelegale, dosare facute prin denunturi obtinute prin santaj si amenintari, deci oameni care stau nevinovati in puscarie, in asa fel incat este legitima solicitarea ca sa se gaseasca o solutie".

"Ca este o ordonanta de amnistie si gratiere, eu n-am niciun fel de rezerva sa vorbesc despre ea. Ca sunt alte masuri care pot fi luate, sa le identifice. Dar, la un moment, in aceasta tara, trebuie sa se faca un moment zero. Nu se poate continua in viitor cu toate aceste nedreptati, care afecteaza niste drepturi fundamentale. Si romanii au aceste drepturi, romanii nu au numai dreptul de a fi certati, de a fi pacaliti, de a sta indiferenti cand banii care trebuie sa ramana in Romania pleaca din tara, de a avea doar dreptul sa plateasca dobanzi mai mari, sa plateasca preturi mai mari samd. Au si ei dreptul de a beneficia de protectia drepturilor fundamentale", a spus Dragnea.

Dragnea: Ca va fi aceasta ordonanta de amnistie si gratiere, eu nu ma opun

Presedintele Camerei Deputatilor a explicat ca "statul roman trebuie sa actioneze" prin ordonante sau alte acte normative.

"Ca va fi aceasta ordonanta de amnistie si gratiere, eu nu ma opun. Ca vor fi alte ordonante, ca vor fi alte acte normative, ceva trebuie facut. Nu se vorbeste despre asta, este ceva nesemnificativ ca in Romania la Curtea Suprema de Justitie, vorbesc, nu vreau sa jignesc judecatorii, dar totusi au fost completuri de judecata constituite nelegal. Asta nu conteaza. Protocoale intre serviciile secrete si Justitie nelegale. Servicii secrete care au facut urmarire penala, ca pe vremea lui Ceausescu. (...) Credeti ca astea nu sunt importante sau in Romania trebuie sa avem un singur obiectiv? Toata lumea la puscarie! In puscarie cu orice pret!", a completat Dragnea.

Potrivit acestuia, "pentru PSD este o obsesie de a repara nedreptatile si de a face dreptate pana la capat". "Si vom face lucrul asta", a transmis Dragnea.

El a afirmat ca actuala coalitie a fost impiedicata de "toate inventiile birocratice de a intarzia orice lege care are legatura cu dorinta de a repara nedreptatile".



"De asta suntem in situatia ca la aceasta ora Codurile penale nu sunt in vigoare", a mentionat Liviu Dragnea.

Intrebat de ce ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu a venit cu o solutie pentru "repararea nedreptatilor" din Justitie, Dragnea a raspuns: "Si eu ma intreb! Dar tot asteptam. Si asteptam!".

"Am vrea totusi sa gasim aceasta solutie in viata noastra, in timpul vietii noastre", a spus Dragnea.