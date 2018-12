"Devine tot mai clar ca nu mai putem astepta niciun lucru bun de la majoritatea PSD-ALDE.

Nu mai e suficient sa stam doar de paza la asalturile Guvernului asupra justitiei, a economiei.

Este nevoie de un proiect care sa puna fortele politice din Opozitie la lucru impreuna, pentru ca PSD a confiscat total instrumentele institutionale si nu are nicio dorinta sa guverneze transparent si in interesul cetatenilor. Am avut o noua dovada a orbirii care a cuprins acest partid, incapabil sa revina la o conduita etica si onesta in raport cu Romania.



Situatia in care ne aflam arata clar ca nu ne mai putem ascunde in spatele unor probleme politice care ne-au facut sa ne uitam doar in curtea noastra. PLUS se va adresa tuturor fortelor politice care au posibilitatea si dorinta de a lucra la proiecte politice alternative. Inainte de a vorbi de coalitii si despre o unire generica a Opozitiei, am putea incerca sa aflam care sunt prioritatile politice pe care le resimte fiecare dintre noi, pentru a depasi orice disensiune si pentru a construi o opozitie unita la PSD si la partenerul sau, ALDE.

Atrag atentia ca suntem datori societatii civile din Romania, care a dat dovada de un comportament impecabil in ultimii doi ani. Le suntem datori cetatenilor Romaniei cu o solutie pentru a redresa situatia socio-economica, dar si pentru a spune clar cum vrem sa lucram impreuna sa redresam institutional Statul, Administratia, Justitia. Le datoram romanilor un comportament politic responsabil", a scris Dacian Ciolos pe Facebook.