"In 1989 am scapat de dracu si am dat de ta-su, Liviu Dragnea. Doamna Dancila, uitati-va in oglinda si veti vedea chipul lui Liviu Dragnea si veti vedea ca sunteti patata cu sange”, a declarat Florin Roman, potrivit News.ro.

„Torpilati justitia si vreti sa transformati institutiile in bulan. Ma uit in ochii dumneavoastra doamna Dancila si va intreb: credeti in Dumnezeu, puteti dormi noaptea? Ne-ati umplut strazile cu criminali, cu violatori, cu talhari”, a mai spus deputatul PNL.

„Doamna Dancila, chiar credeti in Dumnezeu sau pentru dumneavoastra Dumnezeu inseamna Liviu Dragnea?”, a afirmat Roman, dupa care Florin Iordache i-a taiat microfonul, pentru ca a depasit timpul.