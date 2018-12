"Ati atins in motiune un subiect despre care nu credeam ca veti mai avea curajul sa il aduceti in fata opiniei publice. Situatia pe care ati creat-o in Parlamentul European prin emisarii dumneavoastra care au cerut ca Romania sa fie sanctionata pentru lucruri care se intampla peste tot in Europa... Imi reprosati ca la Strasbourg le-am spus oficialilor europeni ca in calitate de prim-ministru al unui stat european nu am venit acolo sa dau socoteala in fata lor. Romania nu trebuie sa dea socoteala in fata altor state! Cred ca Romania trebuie sa fie tratata cu respect in Uniunea Europeana. Dumneavoastra cui dati socoteala la Bruxelles? Eu dau socoteala in fata Parlamentului Romaniei si in fata romanilor, dar nu voi da socoteala in afara tarii. Cum a fost posibil ca noua europarlamentari ai dumneavoastra, noua romani, sa voteze impotriva Romaniei? Este cel mai rusinos vot care s-a dat vreodata cu atat mai mult cu cat era cu cateva zile inainte ca Romania sa implineasca 100 ani de la Marea Unire", a afirmat Viorica Dancila, potrivit dcnews.

Schimbarea ministrilor

Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat joi, in plenul Parlamentului, ca nu o va remania pe Carmen Dan, ministru de Interne, mentionand, totodata, ca nu o va face in niciun caz pentru motivele invocate in textul motiunii de cenzura.

"M-ati criticat ca am incredere in doamna Carmen Dan. Ce ar trebui sa fac? Sa o remaniez si pe dansa? Sau nu, nu ar fi bine, pentru ca as depasi cota de remanieri stabilita chiar de dumneavoastra. Eu va spun insa ca nu o remaniez in niciun caz pentru motivele pe care le-ati invocat dumneavoastra. Cand am citit critica dumneavoastra impotriva doamnei Carmen Dan, am avut senzatie ca citesc o motiune impotriva Guvernului din Franta, nu impotriva Guvernului Dancila, ca asta am vazut recent la Paris: tunuri cu apa, bastoane, gaze lacrimogene. Dar dumneavoastra nu vedeti acest lucru", a precizat ea, la dezbaterile pe motiunea de cenzura initiata de PNL, USR si PMP.