"Dupa ceea ce s-a intamplat in ultimul an in Romania, parerea mea e ca cine nu voteaza azi motiunea de cenzura este fie mai prost decat Dancila, fie mai ticalos decat Dragnea, fie mai nesimtit decat Tariceanu. Declaratiile mele nu sunt jigniri dar orice om care are ochii deschisi si mintea la purtator, cel putin dupa ziua de ieri, poate sa inteleaga ca acest guvern duce Romania in criza, distruge complet orice perspectiva de dezvoltare si risca sa provoace o criza economica care sa duca la inrautatirea vietii cetatenilor", a spus Orban, potrivit Digi24.

Orban este de parere ca se va vedea in momentul votului daca a reusit sa convinga parlamentari ai majoritatii.

"Dupa declaratiile PSD-ALDE se pare ca nu o sa ii lase sa voteze. Au si fost incurajati o parte dintre ei sa plece acasa. Actuala conducere PSD-ALDE nu mai are incredere in parlamentarii pe care ii conduce", a adaugat liderul PNL.