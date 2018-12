UPDATE - Motiunea de cenzura "Ajunge! Guvernul Dragnea - Dancila, rusinea Romaniei! a fost respinsa.

Au fost 161 de voturi „pentru” si 3 „impotriva”. Parlamentarii PSD-ALDE si cei ai UDMR nu au votat. Pentru ca motiunea sa treaca, era nevoie de cel putin 233 de voturi.

Update 14:25 - Deputatii Pro Romania si cei neafiliati voteaza motiunea de cenzura, motivul principal fiind ordonanta anuntata de ministrul Eugen Teodorovici, care ar afecta toata economia romaneasca, a anuntat joi liderul Pro Romania, Victor Ponta. "Evident ca nu sunt intrunite conditiile din 2012 - o alternativa reala la actuala guvernare, care merge prost, iar criticile noastre la adresa guvernarii sunt in special legate de modul in care economia si partea sociala este gestionata, dincolo de criticile pe care cei de la USR, PMP, PNL le fac fata de interventia in justitie. Insa am luat act de declaratiile ministrului de Finante legate de deciziile pe care acest guvern doreste sa le poata lua chiar astazi. Din acest motiv, cu siguranta vom vota pentru motiunea de cenzura, pentru a arata un simplu lucru: ca nu suntem de acord cu aceste masuri economice", a afirmat Ponta, de la tribuna plenului reunit al Parlamentului, la dezbaterea motiunii de cenzura.

El a amintit ca era in PSD cand a fost adoptat Codul fiscal, iar masurile anuntate acum sunt total impotriva acelui cod si acelei politici fiscale care aduc bunastare Romaniei.

"In 2016, cu siguranta eram intre cei cinci participanti de la prezidiu la prezentarea programului electoral de guvernare al PSD. Sigur, erau domnul Dragnea, doamna Firea, domnul Neacsu, domnul Teodorovici si cu mine. Au mai ramas doar doi. Dar important este ca atunci, la programul de guvernare, aceasta biblie a guvernarii, nu s-a vorbit absolut nimic si nu a spus nimeni niciodata despre taxele pe care urmeaza sa le introduceti azi sau in perioada urmatoare. (...) Ceea ce se intampla acum este doar un mod total gresit de a administra treburile tarii", a punctat fostul premier.

Update 14:22 - Presedintele USR, Dan Barna, a sustinut la dezbaterea motiunii de cenzura ca Romania este condusa de un "infractor condamnat penal si de un premier care are dificultati sa citeasca textele pe care altii i le pun in fata".



Update 14:11 - La dezbaterea motiunii de cenzura, presedintele PNL, Raluca Turcan, a sustinut ca premierul Viorica Dancila nu a fost desemnata in functia de premier pentru onestitate, ci pentru obedienta, precizand ca i se pare umilitor ca Romania sa aiba un prim-ministru care este subiect de bancuri pe WhatsApp.

Update 14:04 - Viorica Dancila a reactionat in timpul votului motiunii de cenzura, spunand ca este cel cel mai rusinos vot care s-a dat vreodata.



Update 12:53 - Premierul Viorica Dancila i-a intrebat, joi, pe reprezentantii Opozitiei daca si-au propus sa piarda alegerile viitoare, intrucat, a sustinut ea, acestia le-ar transmite romanilor ca alternativa pe care o ofera ar fi sa opreasca majorarile de venituri, chiar sa taie pensiile si salariile. "V-ati propus deja sa pierdeti alegerile viitoare? (...) Le spuneti romanilor ca alternativa dumneavoastra de guvernare e de a opri majorarile de venituri pe care noi le-am programat in anii urmatori si chiar de a taia pensiile si salariile ca sa va incadrati in buget", a aratat Dancila, de la tribuna Parlamentului, in cadrul sedintei in care e dezbatuta motiunea de cenzura.

Update 12:40 - Premierul Dancila a precizat ca nu o remaniaza pe Carmen Dan: "M-ati criticat ca am incredere in doamna Carmen Dan. Ce ar trebui sa fac? Sa o remaniez si pe dansa? Sau nu, nu ar fi bine, pentru ca as depasi cota de remanieri stabilita chiar de dumneavoastra. Eu va spun insa ca nu o remaniez in niciun caz pentru motivele pe care le-ati invocat dumneavoastra. Cand am citit critica dumneavoastra impotriva doamnei Carmen Dan, am avut senzatie ca citesc o motiune impotriva Guvernului Macron, nu impotriva Guvernului Dancila, ca asta am vazut recent la Paris: tunuri cu apa, bastoane, gaze lacrimogene. Dar dumneavoastra nu vedeti acest lucru".

Update 12:00 - Gorghiu (PNL) a propus ca, dupa votul pe motiunea de cenzura, sa se faca o sedinta de Birouri reunite

Dezbaterile in plenul Parlamentului au inceput in jurul orei 11:50, fara ca Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu sa fie in sala

Documentul este semnat de 163 de parlamentari si este citit in plen de deputatul USR Claudiu Nasui.

Parlamentarii Opozitiei ii reproseaza premierului Viorica Dancila ca toate angajamentele din programul de guvernare au fost amanate dupa 2021, scrie Agerpres.

Opozitia mai acuza "schingiuirea sistemului de justitie, care da mari dureri de cap liderilor PSD".

Pentru adoptarea motiunii de cenzura este nevoie de votul a minim 233 de parlamentari.

Votul va fi secret cu bile. In sala sunt prezenti 256 de parlamentari.