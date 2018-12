"Exact cum v-am spus acum o saptamana, ei explodeaza cheltuielile statului dupa care vin tot la noi sa ne ceara sa strangem cureaua.

1 – Asa zisa taxa pe 'lacomie' o vom plati tot noi. Se numeste asupra 'lacomiei” in mod ipocrit ca sa fie inghitita mai usor de populatie. De fapt va fi o taxa pe care o vom vedea in comisioanele bancare si in dobanzile bancare. Vom primi mai putini bani pentru sumele pe care le economisim si vom plati mai scump creditele, deci tot romanii vor pierde.

2 – Fondurile din pilonul 2 se vor desfiinta si, astfel, statul va incasa tot CAS-ul pe care il platesc romanii. Guvernul desfiinteaza de facto fondurile din pilonul 2 pentru ca le face profitabilitatea imposibila si, in acelasi timp, le cere sa vina cu 800 de milioane de euro in plus ca sa mai existe in Romania. O suma colosala pe care fondurile nu o vor da. In plus, ~80% din romani au contribuit deja de 5 ani si isi vor putea retrage sumele din pilonul 2, ceea ce va duce la retrageri masive si o prabusire bursiera de toata frumusetea. De ce? Pentru ca pentru a da acei bani, fondurile vor trebui sa vanda ce au, iar asta va prabusi indicii bursieri.

3 – Guvernul introduce o noua taxa pe internet. Practic guvernul vrea sa ingreuneze un serviciu care mergea bine in Romania. Atat de bine incat eram chiar dati de exemplu international. Acum vedem ca se introduce o noua taxa, peste toate cele care existau deja, de 3% pe cifra de afaceri! Acest lucru contravine chiar normelor europene, dar voi reveni asupra acestui aspect.

4 – Plafonarea pretului gazelor inseamna oprirea imediata a tuturor investitiilor in extractia de gaze. Iar de asta cine va beneficia? Cei de la care importam gaze. Sa nu ne bucuram ca vom avea gaze ieftine. Vom avea gaze ieftine pe hartie. In practica nu vom avea nimic ieftin.

5 – Toate cresterile de taxe si impozite vor intra in vigoare in mai putin de doua saptamani de acum. De la 1 ianuarie. Va dati seama ce inseamna asta pentru o companie serioasa care si-a facut deja bugete si planuri pentru anul urmator? Va dati seama in ce hal gonim investitorii cu aceste semnale? Cei care au investit in Romania acum plang. Iar cei care au ales Ungaria, Bulgaria sau alte tari din jurul nostru rasufla usurati ca nu trebuie sa-si bata capul cu haosul acesta fiscal. In halul acesta ne-a adus PSD-ALDE", se arata intr-un comunicat USR.