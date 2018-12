"Dupa ce Justitia a fost distrusa si se lucreaza intens la acest lucru, iata vedem ca responsabilitatea devine una de neconceput. Astazi bursa, banii Romaniei au scazut cu 9% datorita unei decizii iresponsabile si a unui anunt iresponsabil facut ieri de ministrul Finantelor. In momentul de fata, Romania isi provoaca singura o criza de care orice tara civilizata cu un minim nivel de competenta incearca sa fuga. Ceea ce fac astazi domnii Teodorovici, Dragnea, Tariceanu este sa ucida perspectivele exact celor mai saraci cetateni ai Romaniei, pentru ca nu vor mai putea lua credite, salariile nu vor mai putea sa creasca, preturile vor creste intr-o foarte mare masura, chiar astazi am primit cinci apeluri de la oameni de afaceri importanti din statul roman care spuneau ca sumele pe care le aveau pentru investitii pur si simplu vor fi dizolvate in situatia in care aceasta ordonanta va fi adoptata. Ii cerem doamnei premier sa nu faca acest lucru, sa discute cu oamenii de afaceri", a afirmat Barna, potrivit dcnews.

Liderul USR face un apel la parlamentari sa voteze in favoarea motiunii de cenzura.

"Scaderea cu 9%, aproape 10% a bursei de la Bucuresti arata o economie in prabusire, care coordonat cu riscul ordonantei de urgenta pe amnistie si gratiere arunca Romania intr-o Venezuela a Europei, intr-o tara in care nimeni nu mai are incredere, intr-o tara ridicola din punct de vedere al guvernarii. Din aceasta perspectiva, motiunea de cenzura de maine devine una de supravietuire a statului roman si fac apel din nou la toti parlamentarii din arcul guvernamental care mai au o minima decenta si o minima responsabilitate pentru familiile lor si pentru cetatenii care i-au votat in circumscriptiile din care vin sa-si asume caderea si alungarea (...) Guvernului care ucide Romania. In momentul de fata, tocmai am fost aruncati in criza economica", a sustinut Dan Barna.