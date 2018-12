"«Avand in vedere ca vor fi modificate Codurile Penale, va fi foarte dificil sa fie prins un evazionist. Iar atunci cand acea persoana va fi prinsa va putea sa plateasca taxa de evazionist, sa restituie acea suma, plus 20% si scapa de urmarire penala, scapa de dosar, nu va mai avea nicio problema. Si problema nu este cu micii evazionisti, cu cei din piata care vand zarzavaturi. Problema este cu cei care praduiesc tara cu milioane de euro, isi fac averi colosale si isi pastreaza intr-un buzunar o suma pentru eventualitatea in care vor fi prinsi, daca vor fi prinsi. O platesc si nu patesc absolut nimic, si asta prin grija PSD. Partidul de la guvernare constrange romanii prin taxe si transforma tara intr-una de infractori», a transmis deputatul USR Stelian Ion.

USR a identificat cel putin patru motive de neconstitutionalitate in legea votata astazi. In primul rand, incalcarea principiului statului de drept, prin faptul ca se inlatura caracterul disuasiv (descurajant) al pedepselor, faptuitorii stiind ca, la prima abatere, in functie de momentul achitarii prejudiciului majorat, fie vor scapa de pedeapsa, fie vor primi doar o pedeapsa cu amenda penala, fie vor beneficia de suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, indiferent de cuantumul prejudiciului produs prin infractiune. Astfel, se incurajeaza savarsirea infractiunilor de evaziune fiscala, creandu-se o stare de pericol pentru valoarea sociala protejata prin norma de incriminare a evaziunii fiscale.

In al doilea rand, incalcarea principiului legalitatii, prin numeroasele contractii cu dispozitiile Codului penal si ale Codului de procedura penala. Cu titlu de exemplu, art. 10 alin. (12) din Lege obliga instanta sa aplice suspendarea executarii sub supraveghere chiar daca cuantumul pedepsei este mai mare decat cel maxim stabilit de Codul penal pentru a se putea dispune aceasta masura.

In al treilea rand, incalcarea principiului egalitatii in fata legii, deoarece legea creaza premisele existentei unui tratament distinct aplicat inculpatilor cercetati pentru aceleasi infractiuni, in functie de etapa procesuala in care se afla la momentul intrarii in vigoare a legii.

In al patrulea rand, incalcarea principiului independentei judecatorului, care presupune ca aprecierea starii de fapt si optiunea privind modul de aplicare a legii in fiecare caz concret sa constituie expresia convingerii intime a judecatorului, prin impunerea solutiilor pe care acesta va trebui sa le aplice in mod mecanic, fara a mai putea individualiza sanctiunea in functie de circumstantele concrete ale cauzei.

«Aceasta lege incurajeaza infractiunea si de fapt nu exista niciun soi de preventie. In plus, daca faptuitorul este prins la prima abatere poate scapa definitiv de pedeapsa. Este inadmisibil sa spui ca vei recupera prejudiciile cand de fapt se incurajeaza evaziunea fiscala. Legea este un fel de proiect “Prima Evaziune Fiscala», proiect dat cu darnicie de PSD”, a declarat deputatul USR Stelian Ion.

USR face un apel la partidele de opozitie sa sustina contestarea la CCR prin semnaturi, unicul scop al legii privind evaziunea fiscala este incurajarea furtului din banul public", se arata intr-un comunicat USR.