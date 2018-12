"Nu este oportuna in acest moment o astfel de ordonanta de urgenta privind amnistia si gratierea. Amnistia si gratierea fac parte din politica penala a unui stat. E o decizie suverana. Dar trece prin lege si foarte bine masurat. Romania a mai avut amnistii si gratieri, de doua-trei ori dupa 1989, dar de fiecare data prin lege. Societatea, de obicei, nu accepta astfel de decizii.

In acest moment, am impresia ca suntem departe de a tolera in societate o ordonanta de urgenta, din varii motive. In ceea ce ne priveste, pozitia UDMR nu s-a schimbat. Se discuta de un de aceasta ordonanta si nu s-a dat. (...) Nu stiu daca e adevarat sau nu, ca e de fapt o tema falsa", a afirmat miercuri, Kelemen Hunor, in Parlament, potrivit Hotnews.ro.