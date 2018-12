"Legea pensiilor a fost adoptata. Se prevad cresteri consistente de pensii pana in 2022 – in unele cazuri chiar cu 250%. Se rezolva inechitatile: pentru munca egala se vor acorda pensii egale. In premiera, se va putea cumpara vechime in munca de pana la 5 ani, in ani diferiti, in functie de nevoie. Se vor lua in calcul toate tipurile de venituri pentru care s-au platit contributii in perioada 1975-2001, ceea ce inseamna inca o crestere de minimum 10% a pensiilor.

Se reduce varsta de pensionare pentru mamele care au minim 3 copii. Iata doar cateva dintre prevederile care vor aduce mai multi pensionari in clasa de mijloc. Am sentimentul datoriei implinite fata de parintii si bunicii nostri. In prag de sarbatori, le urez seniorilor tarii si tuturor romanilor multa sanatate!", a scris Liviu Dragnea pe Facebook.