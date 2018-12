"Suntem, astazi, aici intr-un moment trist pentru Romania. Asa cum am anuntat ieri, Guvernul Romaniei este pe cale sa adopte o ordonanta care dinamiteaza sectorul privat si, bineinteles, dinamiteaza economia. Nu a trebuit sa asteptam mult pentru aceste concluzii. Astazi, piata de capital de la Bucuresti scade cu aproape 9 puncte procentuale, iar singura banca cu capital romanesc este aproape de a fi inchisa la tranzactionare, pentru ca se apropie de scaderea de 15%", declara senatorul PNL Florin Citu.

Acesta critica, in termeni extrem de duri, „taxa pe lacomie” anuntata de Eugen Teodorovici. „Pe langa titlul idiot cu care au venit cei de la guvernare, trebuie sa spun ca trebuie sa fii foarte prost, imi pare rau, dar trebuie sa fii foarte prost sa vii cu o asemenea taxa, in aceasta forma. Asta arata foarte clar ca nu intelegi nimic, nici din economia privata, nici din sectorul financiar-bancar. Sa plafonezi dobanzile la imprumuturi, inseamna implicit sa ii omori pe cei care au depozite in sistemul bancar. Prin aceasta ordonanta, romanii care aveau bani in sistemul bancar si economiseau astazi pierd multi bani. Mai mult, aceasta dobanda este plafonata sub rata inflatiei. In loc sa ii ajute pe cei care incearca sa economiseasca in viitor, ii omoara. Bancile, daca nu pot sa transfere in dobanzi mai mari, asa cum arata structura creditelor astazi, vor schimba structura creditelor. Una (dintre consecinte) este credite la scadente mai mici”, declara senatorul liberal, potrivit Digi24.