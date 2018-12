"Daca PSD-ul a anuntat acum cateva luni de zile ca nu va introduce noi impozite si taxe si acum la sfarsitul anului vine cu o ordonanta de urgenta, ordonanta de urgenta intitulata 'fel de fel', fiindca se amesteca fel de fel de lucruri acolo, pentru a lua bani din economia privata, este clar ca exista o problema cu bugetul. Cum altfel putem sa ne explicam ca suntem la sfarsitul anului si nu avem un proiect de buget. Legea prevede un termen clar: pana in 15 noiembrie a fiecarui an, Guvernul este obligat sa prezinte in fata Parlamentului proiectul de buget pentru anul viitor. Guvernul a ales sa ignore aceasta prevedere legala obligatorie. Concluzia este: nu au bani, nu stiu cum sa faca rost de bani si inventeaza pe picior tot felul de impozite si taxe. Total eronata aceasta abordare psd-ista", a afirmat Iohannis, miercuri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Cotroceni dupa sedinta CSAT, potrivit Agerpres.

Presedintele a raspuns astfel fiind intrebat daca a discutat cu ministrul de Finante sau daca are alte informatii legate de motivele aparitiei proiectului de OUG, pe care l-a si criticat, in contextul in care a avertizat la un moment dat ca nu mai exista venituri la buget si chiar s-a intrebat daca mai sunt bani de pensii si de salarii.

Despre faptul ca au existat si critici la adresa sa din cauza ca nu se dau avizele pentru institutiile de sub umbrela CSAT, Iohannis a replicat: "Iata ca avizele s-au dat cu celeritate".

Fiind intrebat daca, in atare conditii, considera ca bugetul poate intra in termenul legal, poate ajunge in Parlament, presedintele a precizat: "Bugetul putea sa intre si pe 1 noiembrie. Nu am avut niciun demers, nicio intentie de a opri acest proiect foarte important, iar avizul de la CSAT a fost dat imediat ce a fost solicitat".