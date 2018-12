"Eu le doresc mult succes si cred ca au sanse bune de reusita", a declarat Iohannis, la Palatul Cotroceni, intrebat despre motiunea de cenzura a opozitiei, potrivit News.ro.

Chestionat daca ar fi putut face mai mult pentru sustinerea acestui demers, Iohannis a spus ca este strict treaba Parlamentului.

"Cred ca trebuie sa fim constienti ca separarea puterilor in stat nu inseamna sa nu mearga presedintele la Guvern, fiindca sunt ambii din executiv. Deci, nu exista separarea puterii intre Guvern si presedinte, si Guvernul si presedintele reprezinta latura executiva a puterii statului, dar Parlamentul este puterea legislativa si in niciun caz nu este treaba presedintelui sa faca program Parlamentului. (...) Aceasta chestiune se transeaza in Parlament prin procedurile prevazute acolo" a mai spus seful statului.