"Eu m-am gandit si sunt sigur ca foarte multi s-au gandit. Arhitectura statului nostru este data de Constitutie - asa a gandit grupul care a scris Constitutia. Acum, dupa ce s-au facut cateva modificari, si reamintesc ca aceste diferende (n.r. - dintre Palatul Cotroceni si Palatul Victoria) au aparut dupa ce s-a schimbat durata mandatului presedintelui, sigur, lumea isi pune intrebari - de ce nu am putea sa mergem pe aceeasi lungime de unda. In practica se vede ca, prin declararea alegerilor, alegatorul roman prefera sa aiba un oarecare echilibru care, din pacate, de foarte multe ori duce la divergente, asa cum le avem acum.

Dar, daca as fi dispus sa discut fara emotii si fara sa apara o problema majora despre lucruri care tin de politica fiscala sau economica sau despre ce facem cu scolile, nu sunt absolut deloc dispus sa fac compromisuri cand vorbim despre independenta justitiei si statul de drept in Romania. Aici am o parere foarte clara - avem nevoie de o justitie independenta, este obligatoriu si ne dorim statul de drept in Romania. Vrem sa fim in Europa, aceste lucruri nu sunt deloc dispus sa le pun sub semnul intrebarii intr-o discutie cu politicieni, pe care i-ati observat cu siguranta, care tocmai aceste lucruri vor sa le puna sub semnul intrebarii. Or asa ceva nu se poate si atunci in mod natural apare aceasta divergenta de opinii si pana la urma alegatorul trebuie sa spuna care este varianta pe care si-o doreste. Si sunt convins ca varianta descrisa de mine si-o doreste, cel putin, o mare majoritate", a spus Iohannis, citat de bursa.ro.