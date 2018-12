"Mi-a placut aceasta proba de a lua contact cu cineva care are o demnitate publica. (...) Suntem intr-o faza in care, din pacate, foarte multi politicieni pierd contactul cu oamenii. Este o mare problema si un mare pericol, pentru ca, daca alesii nu mai au contact cu alegatorii, lucrurile ajung sa fie dezbatute de unii si de altii in paralel, ceea ce duce pana la urma la o neincredere in ceea ce fac politicienii si aceasta, de exemplu, in spatiul european duce la euroscepticism si este periculos pentru ca ne indeparteaza de un proiect foarte bun.

Romania are o sansa mare de a-si construi un viitor solid in randul natiunilor doar daca pune accentul pe educatie. Avem foarte multi tineri foarte interesati, foarte multi talentati (...) Avem inclusiv oameni buni in sistem, nu suficienti, e adevarat. Este nevoie de o pregatire care trebuie sa se intample permanent. Ceea ce lipseste in momentul de fata, cam de 30 de ani incoace, este ca nu exista un concept care sa spuna ce vrea Romania in domeniul educatiei. Noi continuam asa, in virtutea inertiei. (...) Ne ocupam de proiectul "Romania educata", am adunat opinii de lucru, vrem sa prindem cat mai multi in acest proiect, opinii multe, interesante, orientate spre viitor. Acum am ajuns in faza in care avem impreuna cu toti cei care am lucrat un prim draft care este inca intr-o forma bruta (...) a se cristaliza un proiect pe care il vom supune dezbaterii publice", a declarat seful statulu, citat de jurnalul.ro.